修正:《欧洲政经焦点》德国一主要行业组织支持欧元债券构想,梅克尔面临压力

(更正:内文第八段修饰为,"除此之外还有什麽选择?....另一个选择就是市场攻击意大利、然後是法国,我们失去AAA评等.")

* 主要出口行业团体支持推出欧元区债券的构想

* 德国和法国表示,不会在巴黎会议上讨论推出欧元区债券问题

* ECB将在干预市场後详细介绍公债购买行动

路透柏林8月15日电---德国一个主要的经济团体周一表示支持推出欧元区债券的构想,在德法会议前夕施压该国总理梅克尔考虑采取更为大胆的危机应对举措.

德国到目前为止一直强烈反对所谓"欧元债券"的设想,担心此举会推升德国借贷成本,并减弱希腊等欧元区实力较弱国家的经济改革动力.

一名德国政府发言人对此直言,称梅克尔与法国总统萨科齐不会在周二的巴黎会议上讨论欧元区债券事宜,因为德国认为这不是一个好主意.

萨科齐办公室的说法也大同小异.

"德国政府曾在多个场合中表示,其不认为欧元债券有道理可言,这也是明天的会议上它们不会扮演重要角色的原因,"德国发言人Steffen Seibert表示.

然过去数周债务危机恶化,意大利、西班牙,甚至法国等许多主要成员国均承受压力,看来说服了一些德国人重新考虑这个强硬的立场,即便政府高层官员仍将欧元债券排除在外.

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)成为第一个支持这个想法的资深协会主管,其告诉路透,任何对付危机的办法都已经用尽了.

"除此之外还有什麽选择?"伯尔纳在专访中表示."另一个选择就是市场攻击意大利、然後是法国,我们失去了AAA评等,然後就轮到我们了.这会是个下行循环,可能导致全球性的萧条."

中间偏左派的社会民主党主席Sigmar Gabriel也支持这个想法.他在周日晚间对德国公共电视台ARD表示,欧元区国家应该可以透过这类联合发行而筹措50-60%的融资资金.

"成员国使用欧元债券,将必须同意放弃某种程度的预算主权,"Gabriel表示.

在公布更为严刻的撙节计画以换取欧洲央行的协助後,意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)表示,欧元区共同债券将可阻止市场将区内高负债国家逼向绝路.

"如果我们早就采用欧元债券,也不会到这种地步了,"他在周六表示.

**关注治理问题**

梅克尔和萨科齐反而料将讨论改善欧元区经济治理问题.官员们曾暗示,他们可能同意推出欧元区领袖例行会议,并扩大欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)的职责,担任欧元发言人.

欧元区由于常有不同的声音而造成市场的混乱.这些举措可望让欧元区17国更有政策纪律,但不太可能减轻市场对区内某些国家高负债和赤字水准的担忧.

在欧洲央行干预市场提供支撑後,意大利和西班牙债券收益率上周跌至约5%.

德国财政部长朔伊布勒和德国经济部长罗斯勒在周末接受访问时,均表示反对欧元区债券和债务集体化.

然而德国世界报称,政府不再坚决否定这个想法.

如果梅克尔同意发行联合债券,可能引起执政联盟内部和德国宏观经济政策制订成员的不满.近期一些民调显示,她的民意支持率已经降至近五年来最低.

梅克尔的执政同盟--自由民主党(FDP)和基督教社会联盟(CSU)被视作这个设想的铁杆反对者.

自由民主党领导层拟定周三开会讨论其在欧元危机问题上的立场.

德国媒体先前报导,梅克尔所在的基督教民主党(CDU)组成一个工作小组,在更细节的层面上研究欧元债券这一构想.但党内领导层近几周明确排除发行欧元债券的可能,荷兰、芬兰等其他北欧成员国也强烈反对这一构思.

不过德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳称,欧元债券或许是能防止市场对欧元区成员国发起新一轮攻击的唯一办法.

他说道:"我们必须向市场展示我们准备好使用恰当的工具,这意味着德国要同意采用欧元债券.我们需要附有严格条件的欧元债券,这是我们需要而且马上就要的."(完)