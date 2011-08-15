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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 106.30 +3.07 +2.97 3286129

搜狐 (SOHU.O) 83.93 +3.48 +4.33 1259022

网易 (NTES.O) 49.95 +1.50 +3.10 903338

百度 (BIDU.O) 144.64 -5.51 -3.67 14635907

亚信科技 ASIA.O 10.86 -0.23 -2.07 855132

侨兴环球电话 XING.O 1.15 +0.06 +5.50 291577

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.67 +0.21 +1.83 1618542

联电 (UMC.N) 1.97 +0.07 +3.68 1335842

日月光 (ASX.N) 4.58 +0.04 +0.88 861380

矽品精密 (SPIL.O) 4.52 +0.12 +2.73 1206101

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 +0.04 +4.00 165683

友达 (AUO.N) 4.88 +0.15 +3.17 280031

中华电信 (CHT.N) 34.54 +1.03 +3.07 87098

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.69 +0.37 +1.18 823644

香港

中华网 CHINA.O 1.45 +0.02 +1.40 149827

中国移动 (CHL.N) 48.46 +0.30 +0.62 451412

中国联通 (CHU.N) 18.98 +0.65 +3.55 389754

中国电信 (CHA.N) 62.03 +1.72 +2.85 45461

中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.09 -3.73 99818

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.03 -0.01 -0.25 12320

(完)

--整理 吴云凌

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