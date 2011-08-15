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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 07:05 BJT

〔东京汇市〕欧央行购债规模创纪录提振欧元,关注德法峰会

2238GMT---欧元在亚洲盘初跳涨,受欧洲央行欧元债券购买规模创纪录提振.

欧元兑美元EUR=跳升至三周高位1.4476,最新报1.4443.据交易商称,在1.4530/80之间的阻力位可能很难突破,但若拿下该阻力位,欧元可能升至1.4700以及1.4940.

但他们还对下行风险发出警告,因为市场对德法峰会取得重大成果的希望可能不现实.梅克尔和萨科齐将在周二稍晚会面,他们面对着更大压力,须采取更大胆举措以安抚围绕欧洲银行业的担忧.双方将在1600GMT召开联合记者会.

瑞郎下滑,因对瑞士央行本周将可能设立汇率目标来抑制瑞郎升势的臆测升温.美元兑瑞郎CHF=报0.7835,涨0.9%,远离上周所及纪录低点0.70676.美元兑日圆JPY=报76.83日圆,市场警惕当局进场干预.

澳洲央行将在0130公布8月政策会议记录.市场将审视是否有强硬迹象;强硬立场可能扰乱对紧急降息的预期,并提升澳元.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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