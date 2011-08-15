〔东京汇市〕欧央行购债规模创纪录提振欧元,关注德法峰会

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
2238GMT---欧元在亚洲盘初跳涨,受欧洲央行欧元债券购买规模创纪录提振.
欧元兑美元EUR=跳升至三周高位1.4476,最新报1.4443.据交易商称,在1.4530/80之间的阻力位可能很难突破,但若拿下该阻力位,欧元可能升至1.4700以及1.4940.
但他们还对下行风险发出警告,因为市场对德法峰会取得重大成果的希望可能不现实.梅克尔和萨科齐将在周二稍晚会面,他们面对着更大压力,须采取更大胆举措以安抚围绕欧洲银行业的担忧.双方将在1600GMT召开联合记者会.
瑞郎下滑,因对瑞士央行本周将可能设立汇率目标来抑制瑞郎升势的臆测升温.美元兑瑞郎CHF=报0.7835,涨0.9%,远离上周所及纪录低点0.70676.美元兑日圆JPY=报76.83日圆,市场警惕当局进场干预.
澳洲央行将在0130公布8月政策会议记录.市场将审视是否有强硬迹象;强硬立场可能扰乱对紧急降息的预期,并提升澳元.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。