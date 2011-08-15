版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 06:59 BJT

〔美国经济〕总统奥巴马称,9月时将提出详细计划,以提振经济

路透8月16日电---美国总统奥巴马称9月时将提出详细计划,以提振经济、创造就业和控制赤字.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐