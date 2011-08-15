〔货币市场〕外资行美国分支变为净借入美元,或体现美元融资压力

路透纽约8月15日电---外资银行的美国分支净借入美元,因对全球经济和欧债危机的疑虑令货币市场动荡不定.

这是10年来外资银行美国分支首次净借入美元,Stone & McCarthy Research Associates董事总经理Ray Stone指出这一点.

他说道:"真是很罕见."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五晚间公布数据显示,经季节调整後,8月3日止当周外资银行美国分行通过其海外分支借入1,270亿美元,高于前一周的1,123亿美元.

这与年初情况大不相同,当时他们向海外对手借出3,200亿美元.

分析师称,发生这种变化的原因尚不明确.

一方面,美国投资者购买的商业票据、存款证和其他由外资银行美国分支发行的美元计价证券减少,导致这些美国分支自春末以来可用美元资金减少.

为应对这种局面,欧元区的银行近几周大大依赖货币市场筹集美元,以支应相关债务.他们曾把欧元/美元互换利率EURCBS3M=ICAP推高到2008年底以来最高.

另一方面,其他衡量美元融资压力的指标显示,欧元区的银行及其美国分支可以自由进出公开市场融入美元,尽管支付的利率较其美国同行要高.

Wells Fargo & Co资深分析师Mark Vitner回答这是否是另一个美元融资紧张的迹象时称:"这只是个推测.不过显然是指向这个方向的."(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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