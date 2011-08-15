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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 06:56 BJT

全球外汇市场8月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0600 - 德国第二季国内生产总值(GDP)初值.

0830 - 英国7月消费者物价指数(CPI).

0900 - 欧元区第二季GDP初值.

-- - 法国总统萨科齐和德国总理梅克尔会面,讨论在金融市场对欧洲解决债务危机的能力持续质疑的情况下,如何让欧元区的行动更有效.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话.

1145 - 美国国际购物中心协会(ICSC)/高盛公布截至8月13日当周美国连锁店销售.

1230 - 美国7月房屋开工/建筑许可年率.

1230 - 美国7月进口/出口物价.

1255 - 美国Redbook连锁店月度零售销售.

1315 - 美国7月工业生产/产能利用率.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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