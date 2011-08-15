〔人民币汇率〕中国扩大人民币波幅时机成熟,可防止热钱涌入--中证报

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
路透上海8月16日电---中国证券报周二发表社论指出,在外汇市场适当扩大人民币对美元CNY=CFXS交易价波动幅度时机已经成熟;扩大人民币汇率波幅,进一步提高人民币汇率弹性,有利于打破旷日持久的人民币单边升值预期,可有效防止热钱涌入.
社评认为,2005年汇改启动以来,持续存在的人民币单边升值预期及汇率弹性不够,带来诸多问题.比如,汇率弹性不够,增大中国对境外热钱的吸引力;以及人民币非美货币交易需求偏少、交易不活跃,影响人民币盯住一篮子货币的效果等等负面影响.
中证报称,中国当前出口形势好于预期,对欧美经济依存度持续降低,减少增大人民币汇率弹性的後顾之忧,中国目前适当扩大人民币兑美元交易价波动幅度的条件已经基本具备.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。