〔人民币汇率〕中国扩大人民币波幅时机成熟,可防止热钱涌入--中证报

社评认为,2005年汇改启动以来,持续存在的人民币单边升值预期及汇率弹性不够,带来诸多问题.比如,汇率弹性不够,增大中国对境外热钱的吸引力;以及人民币非美货币交易需求偏少、交易不活跃,影响人民币盯住一篮子货币的效果等等负面影响.