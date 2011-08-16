美拒绝向台湾售F-16C/D战机--媒体

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北8月15日电---美国《国防新闻周刊》(Defense News)引述台湾防务官员的话称，台湾向美国采购66架新型F-16C/D战机的要求，遭美方拒绝。
台湾多次要求美国批准向其出售先进的F-16战机，称这是为了抗衡北京不断增强的军力。
华盛顿和台北均未就此事发表正式声明，但《国防新闻周刊》周日引述台湾官员的话称，台湾采购新型战机要求已遭美国回绝。
报导援引台湾防务官员的话称：“我们对美国很失望。”
《国防新闻周刊》报导称：“美国国防部代表团上周抵达台北，通知了这个消息，并表示可提供升级版F-16A/B战机。”
美国若对台湾提供新的武器支持，可能会激怒中国，而先进战机显然是格外敏感的领域。
台湾防务机构称无法就此报导置评，因尚未从美国方面获得消息。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。