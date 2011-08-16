美拒绝向台湾售F-16C/D战机--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北8月15日电---美国《国防新闻周刊》(Defense News)引述台湾防务官员的话称，台湾向美国采购66架新型F-16C/D战机的要求，遭美方拒绝。

台湾多次要求美国批准向其出售先进的F-16战机，称这是为了抗衡北京不断增强的军力。

华盛顿和台北均未就此事发表正式声明，但《国防新闻周刊》周日引述台湾官员的话称，台湾采购新型战机要求已遭美国回绝。

报导援引台湾防务官员的话称：“我们对美国很失望。”

《国防新闻周刊》报导称：“美国国防部代表团上周抵达台北，通知了这个消息，并表示可提供升级版F-16A/B战机。”

美国若对台湾提供新的武器支持，可能会激怒中国，而先进战机显然是格外敏感的领域。

台湾防务机构称无法就此报导置评，因尚未从美国方面获得消息。(完)