更正:《美国个股焦点》美国银行拟退出加拿大和欧洲信用卡业务,股价跳涨

(更正:因译文有误,内文倒数第四段应改为,"道明银行2000年收购Canada Trust,且当时按照规定不得不出售Canada Trust的信用卡业务,此後道明银行在信用卡业务上的表现一直落後")

* 多伦多道明银行拟收购美国银行的加拿大信用卡业务

* 道明银行透露,该业务售价86亿美元有"适当溢价"

* 美国银行股价收高7.9%

路透北卡罗来纳州夏洛特/多伦多8月15日电---美国银行(BAC.N)周一公布,拟向多伦多道明银行(TD.TO)出售价值86亿美元的加拿大信用卡业务,因该银行急于减持资产和重建遭重创的资本基础.

美国银行发言人Jerry Dubrowski称,该银行还希望退出英国和爱尔兰的信用卡业务,但尚未决定是出售还是缩小业务规模.

投资者在一周前抛售美国银行的股票,担忧该银行需要通过发行新股募集资金,以承担2008年购买Countrywide Financial带来的数以十亿美元计的法律和信贷费用.

美国银行股价在今年以来已被腰斩,上周挫跌12%,在上周初曾大跌20%.

该股周一收复部分失地,在纽约证交所收高7.9%至7.76美元.其他银行股亦走高.

美国银行称,该交易将使其核心资本水平小幅增长,这也符合分析师和投资者的期望.

"尽管单笔出售规模不大或仅迈出了一小步,但一旦全部完成,将会产生很大的影响,"Guggenheim证券的分析师Marty Mosby表示.

过去四个季度中,美国银行在其消费者抵押贷款业务上的损失已经超过220亿美元,6月该行同意支付85亿美元与抵押贷款支持证券的投资者达成和解,目前仍身陷无数起挑战该和解案和其他抵押贷款相关问题的诉讼.

美国银行声称,该交易不是针对过去一周分析师预估的反应,分析师预计该行需要融资以吸收这些损失.它也没有透露该交易的金额.

**资产出售**

分析师称,美国银行很可能会继续出售类似的贷款业务,尽管这些业务对其总体获利的影响甚微,但对外界竞购者可能仍具有吸引力.

"出售这类资产具有重要意义,"Keefe, Bruyette & Woods的分析师Jefferson Harralson表示."买家在寻找这类与地产无关的贷款业务."

美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)上周向投资者表示,过去六个季度以来,该行已出售23项业务及资产,共带来300亿美元收入.

出售的资产包括该行在全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)中的部分股份,以及提供止赎保险的Balboa Insurance.

今夏稍早时,美银曾将信用卡业务中价值10亿美元的资产,或50万个账户,出售给Regions Financial(RF.N).

美银还同意出售西班牙的信用卡业务,并将在英国的少量企业贷款资产组合出售给巴克莱(BARC.L).

对于多伦多道明银行而言,该交易将把加拿大第四大信用卡资产组合纳入旗下.TD Canada Trust执行长Tim Hockey称,银行管理层预期该交易将令银行卡类业务规模增加85亿美元.

这也令道明银行连同加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO),成为加拿大最大的两家发卡行,同时在加拿大消费者信贷业务料将停滞的当下,给道明银行带来一项利润率较高的贷款资产.

道明银行2000年收购Canada Trust,且当时按照规定不得不出售Canada Trust的信用卡业务,此後道明银行在信用卡业务上的表现一直落後.

巴克莱资本分析师John Aiken称,对道明而言该收购计划是利好举动,"经整合後应能带来非常强劲的风险回报."

道明是加拿大第二大银行,自2008年金融危机後在美国一直不断进行收购活动,在2009年和2010年接连并购一些小型零售银行,最近还以63亿美元拿下汽车贷款商Chrysler Financial.

道明银行在加拿大市场收涨至76.88加元,今年累计上升3.5%.在纽约证交所股票攀升2.5%至78.48美元.(完)