更正:《美国个股焦点》美国银行拟退出加拿大和欧洲信用卡业务,股价跳涨

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(更正:因译文有误,内文倒数第四段应改为,"道明银行2000年收购Canada Trust,且当时按照规定不得不出售Canada Trust的信用卡业务,此後道明银行在信用卡业务上的表现一直落後")
* 多伦多道明银行拟收购美国银行的加拿大信用卡业务
* 道明银行透露,该业务售价86亿美元有"适当溢价"
* 美国银行股价收高7.9%
路透北卡罗来纳州夏洛特/多伦多8月15日电---美国银行(BAC.N)周一公布,拟向多伦多道明银行(TD.TO)出售价值86亿美元的加拿大信用卡业务,因该银行急于减持资产和重建遭重创的资本基础.
美国银行发言人Jerry Dubrowski称,该银行还希望退出英国和爱尔兰的信用卡业务,但尚未决定是出售还是缩小业务规模.
投资者在一周前抛售美国银行的股票,担忧该银行需要通过发行新股募集资金,以承担2008年购买Countrywide Financial带来的数以十亿美元计的法律和信贷费用.
美国银行股价在今年以来已被腰斩,上周挫跌12%,在上周初曾大跌20%.
该股周一收复部分失地,在纽约证交所收高7.9%至7.76美元.其他银行股亦走高.
美国银行称,该交易将使其核心资本水平小幅增长,这也符合分析师和投资者的期望.
"尽管单笔出售规模不大或仅迈出了一小步,但一旦全部完成,将会产生很大的影响,"Guggenheim证券的分析师Marty Mosby表示.
过去四个季度中,美国银行在其消费者抵押贷款业务上的损失已经超过220亿美元,6月该行同意支付85亿美元与抵押贷款支持证券的投资者达成和解,目前仍身陷无数起挑战该和解案和其他抵押贷款相关问题的诉讼.
美国银行声称,该交易不是针对过去一周分析师预估的反应,分析师预计该行需要融资以吸收这些损失.它也没有透露该交易的金额.
**资产出售**
分析师称,美国银行很可能会继续出售类似的贷款业务,尽管这些业务对其总体获利的影响甚微,但对外界竞购者可能仍具有吸引力.
"出售这类资产具有重要意义,"Keefe, Bruyette & Woods的分析师Jefferson Harralson表示."买家在寻找这类与地产无关的贷款业务."
美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)上周向投资者表示,过去六个季度以来,该行已出售23项业务及资产,共带来300亿美元收入.
出售的资产包括该行在全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)中的部分股份,以及提供止赎保险的Balboa Insurance.
今夏稍早时,美银曾将信用卡业务中价值10亿美元的资产,或50万个账户,出售给Regions Financial(RF.N).
美银还同意出售西班牙的信用卡业务,并将在英国的少量企业贷款资产组合出售给巴克莱(BARC.L).
对于多伦多道明银行而言,该交易将把加拿大第四大信用卡资产组合纳入旗下.TD Canada Trust执行长Tim Hockey称,银行管理层预期该交易将令银行卡类业务规模增加85亿美元.
这也令道明银行连同加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO),成为加拿大最大的两家发卡行,同时在加拿大消费者信贷业务料将停滞的当下,给道明银行带来一项利润率较高的贷款资产.
道明银行2000年收购Canada Trust,且当时按照规定不得不出售Canada Trust的信用卡业务,此後道明银行在信用卡业务上的表现一直落後.
巴克莱资本分析师John Aiken称,对道明而言该收购计划是利好举动,"经整合後应能带来非常强劲的风险回报."
道明是加拿大第二大银行,自2008年金融危机後在美国一直不断进行收购活动,在2009年和2010年接连并购一些小型零售银行,最近还以63亿美元拿下汽车贷款商Chrysler Financial.
道明银行在加拿大市场收涨至76.88加元,今年累计上升3.5%.在纽约证交所股票攀升2.5%至78.48美元.(完)
--编译 李春喜/肖群英/粱睿雪/孙茉莉;审校 徐文焰
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国