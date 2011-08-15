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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 07:15 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超140万股

路透东京8月16日电---以下为日本股市周二开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 12.7

买单 11.3

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净卖单 1.4(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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