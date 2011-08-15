〔中国经济〕料三季度物价涨幅创今年峰值,经济增长减速--国家信息中心

路透上海8月16日电---中国国家信息中心经济预测部周二发布报告认为,三季度物价涨幅可能创出今年季度峰值,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%左右,高于二季度的5.7%.

刊登在中国证券报的报告并预计,三季度经济增长则将平稳减速,预计国内生产总值(GDP)增速为9.2%左右.

数据显示,上半年中国GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.

此外,三季度猪肉价格环比上涨幅度将比二季度略有减缓,但蛋类和其他肉类产品价格环比涨幅比二季度扩大,对物价上涨的影响不容小视.

同时,美联储推出新一轮量化宽松政策的可能性明显加大,美元贬值将给中国带来新的输入性通胀压力.

"预计三季度CPI同比上涨6.2%左右,工业生产者价格上涨7.3%左右."报告称.

报告预计,三季度规模以上工业增加值同比增长13.7%,固定资产投资增长24.5%,社会消费品零售总额增长17.5%,出口和进口分别同比增长18%和20%.(完)