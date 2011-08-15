〔中国经济〕料三季度物价涨幅创今年峰值,经济增长减速--国家信息中心

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海8月16日电---中国国家信息中心经济预测部周二发布报告认为,三季度物价涨幅可能创出今年季度峰值,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%左右,高于二季度的5.7%.
刊登在中国证券报的报告并预计,三季度经济增长则将平稳减速,预计国内生产总值(GDP)增速为9.2%左右.
数据显示,上半年中国GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.
此外,三季度猪肉价格环比上涨幅度将比二季度略有减缓,但蛋类和其他肉类产品价格环比涨幅比二季度扩大,对物价上涨的影响不容小视.
同时,美联储推出新一轮量化宽松政策的可能性明显加大,美元贬值将给中国带来新的输入性通胀压力.
"预计三季度CPI同比上涨6.2%左右,工业生产者价格上涨7.3%左右."报告称.
报告预计,三季度规模以上工业增加值同比增长13.7%,固定资产投资增长24.5%,社会消费品零售总额增长17.5%,出口和进口分别同比增长18%和20%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类