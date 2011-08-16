〔美国经济〕亚特兰大联储总裁洛克哈特称美国经济衰退风险上升

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透阿拉巴马佛罗伦萨8月15日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,过去几个月来,美国经济出现新一轮衰退的风险增大,但不会出现严重萎缩.
洛克哈特称,如果经济真的进一步恶化,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的可选应对方案有很多,包括扩大资产购买规模或改变其构成.
不过增加资产购买的门槛仍然非常高.洛克哈特表示,需要看到新的通缩风险或失业跳增,才可能支持这项政策.
但他暗示,对于通过将到债券到期回笼资金再投资或甚至卖出较短期债券,来延长美联储资产负债表上债券存续期的做法持开放态度.目前美联储的资产负债规模已经达到创纪录的2.9万亿(兆)美元.
"选项之一是改变资产组合的存续期."他在一次演讲後对记者表示.
洛克哈特说,近期市场波动部分是由于投资者担心美国和欧洲经济放缓.市场的动荡对消费者信心构成威胁,进而有可能抑制支出.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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