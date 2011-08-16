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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 09:38 BJT

〔澳洲央行〕全球风险是8月决定按兵不动的主要原因--会议记录

路透悉尼8月16日电---澳洲央行周二公布8月2日会议记录称,全球金融市场动荡产生的不确定性,可能影响到国内企业和消费者信心,这是其本月稍早决定暂不升息的主要原因.

但该央行还在会议记录中指出,基础通胀率正在上升,中期或将突破其目标区间2-3%.

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