《中国报摘》--金融时报8月16日

* 头版头条:

--中国银监会就商业银行资本管理办法公开徵求意见,正常时期系统性重要银行和非系统重要性银行资本充足率分别不低于11.5%和10.5%.

* 其他:

--国家税务总局发布声明称,近日有人盗用税务总局名义,对外发布了"《国家税务总局关于修订个人所得税若干问题的规定的公告》(2011年47号)"并作解读,该文及解读内容在媒体刊登後,严重误导了纳税人.税务总局从未发过该文件及解读稿,此文件及解读稿系伪造.

--银监会有关负责人表示,从国内实践看,银监会长期坚持资本数量和质量并重的原则,国内银行资本质量明显高于欧美银行,因此资本标准提高对国内银行影响很小.

--多数专家认为,目前政策可能进入稳健观察期.考虑到上半年货币政策连续收紧的效果已经初步显现以及货币政策的滞後性,未来货币政策仍应保持稳健.(完)

--整理 沈燕; 审校 丁淑琴