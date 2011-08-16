《中国报摘》--金融时报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 头版头条:
--中国银监会就商业银行资本管理办法公开徵求意见,正常时期系统性重要银行和非系统重要性银行资本充足率分别不低于11.5%和10.5%.
* 其他:
--国家税务总局发布声明称,近日有人盗用税务总局名义,对外发布了"《国家税务总局关于修订个人所得税若干问题的规定的公告》(2011年47号)"并作解读,该文及解读内容在媒体刊登後,严重误导了纳税人.税务总局从未发过该文件及解读稿,此文件及解读稿系伪造.
--银监会有关负责人表示,从国内实践看,银监会长期坚持资本数量和质量并重的原则,国内银行资本质量明显高于欧美银行,因此资本标准提高对国内银行影响很小.
--多数专家认为,目前政策可能进入稳健观察期.考虑到上半年货币政策连续收紧的效果已经初步显现以及货币政策的滞後性,未来货币政策仍应保持稳健.(完)
--整理 沈燕; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。