美国与加拿大经济指标预测--8月16日-8月23日****

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透8月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60 62.9
建筑许可年率(万户) 60.5 61.7
1230 美国出口物价 7月 +0.1% +0.1%
进口物价 -0.1% -0.5%
1230 加拿大制造业销售 7月 -0.4% -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.5% +0.2%
产能利用率 76.9% 76.7%
8月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0
再融资指数 -- 3,625.7
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +7.0% +7.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
8月18日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
1230 美国实质所得 7月 -- -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.5
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 369.5 368.8
1230 加拿大领先指标 7月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -0.5% +1.9%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477
1400 美国领先指标 7月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正3.7 正3.2
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
7月 -- 0.94
8月19日(五)
1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.7%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%
(较上年同期) +1.6% +1.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46
8月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- --
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- --
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.5 31.2
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1 (完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国