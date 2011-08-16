〔中港新股〕京沪高铁高达50亿美元两地上市计划近期或无望实现--IFR

路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，京沪高铁高达50亿美元的沪港两地上市计划看来近期无望实现。由于外界对中国铁路系统的安全问题和债务问题忧虑持续，原本已经复杂的上市前重组显得更为困难。

报导称，铁道部发布消息，由于制造商之一中国北车召回部分列车进行检测，于8月16日开始，京沪高铁的列车开行数量将缩减四分之一。

负责是次交易的投行人士之前指出，该公司仍在进行上市前重组，最快也要到2012年才能完成上市发行。但随着负面消息的增多，银行家认为是次发行将变得更加遥遥无期。

该公司于2009年7月已经任命安排两地上市交易的投行。重组工作较为复杂，且其中涉及到多个省份的地方政府，使得整项工作进展缓慢。

中银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和麦格理(MQG.AX)负责香港市场的发行，而中金负责安排A股部分的上市交易。(完)

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