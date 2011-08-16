〔中港新股〕京沪高铁高达50亿美元两地上市计划近期或无望实现--IFR

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，京沪高铁高达50亿美元的沪港两地上市计划看来近期无望实现。由于外界对中国铁路系统的安全问题和债务问题忧虑持续，原本已经复杂的上市前重组显得更为困难。
报导称，铁道部发布消息，由于制造商之一中国北车召回部分列车进行检测，于8月16日开始，京沪高铁的列车开行数量将缩减四分之一。
负责是次交易的投行人士之前指出，该公司仍在进行上市前重组，最快也要到2012年才能完成上市发行。但随着负面消息的增多，银行家认为是次发行将变得更加遥遥无期。
该公司于2009年7月已经任命安排两地上市交易的投行。重组工作较为复杂，且其中涉及到多个省份的地方政府，使得整项工作进展缓慢。
中银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和麦格理(MQG.AX)负责香港市场的发行，而中金负责安排A股部分的上市交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
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