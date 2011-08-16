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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 08:18 BJT

《欧洲经济焦点》欧洲央行重启买债计画,规模达到创纪录的220亿欧元

* 欧洲央行上周创纪录地购入220亿欧元公债

* 分析师表示,公债购买规模还不够庞大

路透法兰克福8月15日电---欧洲央行上周创纪录地购买了220亿欧元的政府公债,重新启动了富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.

欧洲央行周一公布的公债购买规模,是去年5月开始执行该计划以来最高记录,超出了第一周的165亿欧元,当时欧洲央行购入希腊公债.

Investec分析师Victoria Cadman表示,欧洲央行还将需要在公债市场进行数周的交易活动.

"欧洲央行向意大利和西班牙投入了很大力量,帮助推低了这两个国家的(公债)收益率(殖利率).金额相对来得大,但不算庞大,"她说.

尽管以欧洲央行执委会成员史塔克和欧洲央行管委会成员魏德曼为首的管委会四人小组持反对意见,欧洲央行仍在暂停19周後重新启动该计划.

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