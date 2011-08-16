《欧洲经济焦点》欧洲央行重启买债计画,规模达到创纪录的220亿欧元

* 欧洲央行上周创纪录地购入220亿欧元公债

* 分析师表示,公债购买规模还不够庞大

路透法兰克福8月15日电---欧洲央行上周创纪录地购买了220亿欧元的政府公债,重新启动了富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.

欧洲央行周一公布的公债购买规模,是去年5月开始执行该计划以来最高记录,超出了第一周的165亿欧元,当时欧洲央行购入希腊公债.

Investec分析师Victoria Cadman表示,欧洲央行还将需要在公债市场进行数周的交易活动.

"欧洲央行向意大利和西班牙投入了很大力量,帮助推低了这两个国家的(公债)收益率(殖利率).金额相对来得大,但不算庞大,"她说.