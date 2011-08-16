《欧洲经济焦点》欧洲央行重启买债计画,规模达到创纪录的220亿欧元

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 欧洲央行上周创纪录地购入220亿欧元公债
* 分析师表示,公债购买规模还不够庞大
路透法兰克福8月15日电---欧洲央行上周创纪录地购买了220亿欧元的政府公债,重新启动了富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.
欧洲央行周一公布的公债购买规模,是去年5月开始执行该计划以来最高记录,超出了第一周的165亿欧元,当时欧洲央行购入希腊公债.
Investec分析师Victoria Cadman表示,欧洲央行还将需要在公债市场进行数周的交易活动.
"欧洲央行向意大利和西班牙投入了很大力量,帮助推低了这两个国家的(公债)收益率(殖利率).金额相对来得大,但不算庞大,"她说.
尽管以欧洲央行执委会成员史塔克和欧洲央行管委会成员魏德曼为首的管委会四人小组持反对意见,欧洲央行仍在暂停19周後重新启动该计划.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国