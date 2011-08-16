日本向泰国前总理他信发放入境签证

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月15日电---日本周一表示，已向流亡海外的泰国前总理他信发放了入境签证，以提升与他信妹妹英拉领导的泰国新政府之间的关系。
日本政府表示，新上台的英拉政府要求日本发放这一签证，此举也意味着扭转了泰国前政府的立场。泰国前政府撤销了他信的护照并积极引渡其回国入狱。
日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在新闻发布会上表示：“英拉政府的政策是不要对泰国前总理他信实施旅行禁令，请求我们允许他信入境并发放签证。”
“考虑到双边关系，基于现任政府的请求，我们发放了签证。”
签证的发放在泰国引起震动。他信在泰国是个有争议的人物，他深受城乡穷人的爱戴，但却不被很多中产阶级所认可。他们认为他信是个腐败的独裁者，并希望他身陷囹圄。
请求发放签证的时机可谓出人意外，因英拉迄今在涉及其兄的问题上总是格外小心，拒绝关于她是他信代理人的说法，并与他信可能回国的传言划清立场。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
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