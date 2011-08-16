《中国已公布新股发行上市日程表》--8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/17 深 东方精工 002611 *3,400 *15.50 *50.00 中信建投 8/22
8/17 深 精锻科技 300258 *2,500 *25.00 *37.31 光大证券 8/22
8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23
8/19 深 朗姿股份 002612 不超过5,000 -- -- 平安证券 8/24
8/23 深 新莱应材 300260 1,670 -- -- 长江证券 8/26
8/23 深 北玻股份 002613 不超过6,700 -- -- 第一创业 8/26
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/16 沪 宁波建工 (601789.SS) 8,000 6.39 31.95 中投证券
-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券
-- 深 卫宁软件 300253 -- 27.50 43.65 招商证券
-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券
-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券
-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券
-- 深 开山股份 300257 -- 63.00 46.99 中信证券
-- 沪 江河幕墙 -- -- 20.00 37.04 平安证券
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。