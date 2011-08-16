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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:09 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月16日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/17 深 东方精工 002611 *3,400 *15.50 *50.00 中信建投 8/22

8/17 深 精锻科技 300258 *2,500 *25.00 *37.31 光大证券 8/22

8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23

8/19 深 朗姿股份 002612 不超过5,000 -- -- 平安证券 8/24

8/23 深 新莱应材 300260 1,670 -- -- 长江证券 8/26

8/23 深 北玻股份 002613 不超过6,700 -- -- 第一创业 8/26

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/16 沪 宁波建工 (601789.SS) 8,000 6.39 31.95 中投证券

-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券

-- 深 卫宁软件 300253 -- 27.50 43.65 招商证券

-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券

-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券

-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券

-- 深 开山股份 300257 -- 63.00 46.99 中信证券

-- 沪 江河幕墙 -- -- 20.00 37.04 平安证券

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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