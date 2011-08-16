《中国报摘》--中国证券报8月16日

* 头版头条:

--消息人士透露,新三板试点扩容方案经修订完善後,已在近期再度上报;新版方案对新三板市场与国内已有的股权交易市场(如地方股权交易所)之间的关系进行了梳理,并进一步完善转板机制.

* 其他:

--中证报社评认为,在外汇市场适当扩大人民币对美元交易价波动幅度时机已经成熟,应进一步提高人民币汇率弹性.

--发改委近日出台新规,从产业政策、金融等多个方面鼓励民营企业发展战略性新兴产业.

--针对"中国原油对外依存度已高于美国"的报导,发改委表示,中国对外依存度为54.8%,低于美国同期水平.

--国家信息中心经济预测部报告预计,三季度CPI同比上涨6.2%左右,为年内季度峰值,同时,经济增长则将平稳减速,料GDP增速为9.2%左右.

--消息人士透露,此前已通过论证的第二批国家石油战略储备基地建设正在加速进行,八个基地将于2012年年底前建成注油,届时中国战略石油储备量将达2.74亿桶.

--财政部近日下拨中央预算内基建支出预算43.9亿元,专项用于河北、浙江、四川、青海等30个省城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设项目.

--光大银行(601818.SS)相关人士透露,虽然H股IPO各项工作已准备就绪,但考虑到近期市场波动,光大银行决定将发行时间表顺延.

--西南证券(600369.SS)发布公告,披露吸收合并国都证券的细节,这将是券商综合治理结束之後,券商行业第一例吸收合并案,也是国内首例上市券商同业并购案.

--浦发银行(600000.SS)发布中报,上半年实现营业收入318.65亿元人民币,同比增长40.06%;净利润128.80亿元,增长41.83%,基本每股收益0.69元.

--三一重工(600031.SS)中报显示,公司上半年实现营业收入303.63亿元,同比增长79.18%,净利润59.39亿元,同比增长106.57%.

--据悉,上海汽车计划2012年锂动力电池正式建成投产,初步形成年产6,000套的规模.

--大秦铁路(601006.SS)公告,公司拟发行40亿元公司债券,票面利率预设区间为5.20%-6.00%,预计发行期限为8月18日-8月22日.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽