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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初跳升4%,绩优股追随美股升势

路透首尔8月16日电---韩国股市周二开盘攀升逾3%,绩优股领涨,追随美股的稳固升势.周一市场逢假期休市.

综合股价指数.KS11(KOSPI)开盘後数分钟上涨3.93%,至1,863.57点.该指数过去两周下跌约14%.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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