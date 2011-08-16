《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行50亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持稳在3.4982%
进出口银行至多200亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.50%
进出口行至多200亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.37%
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二、新债上市:
广发银行30亿元10年期固息发行人选择权债(5+5)次级债1119001,票面利率5.79%
广东核电集团30亿元一年期短期融资券1181358,票面利率5.60%
金晶科技(600586.SS)4亿元三年期浮息(一年定存基准)中期票据1182219,基本利差3.70%
青岛前湾集装箱公司2亿元三年期中票1182220,票面利率6.01%
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三、缴款:
国家开发银行150亿元153天贴现金融债110245,发行价98.2950元
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四、还本付息:
财政部120亿元一年期固息储蓄国债101705到期兑付,票面利率2.60%
宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融1081266到期兑付,票面利率2.87%
财政部280亿元20年期固息国债070013付息,票面利率4.52%
财政部280亿元30年期固息国债100026付息,票面利率3.96%
财政部80亿元三年期固息储蓄国债101706付息,票面利率3.73%
中石油集团100亿元10年期固息债1080091付息,票面利率3.95%
中石油集团100亿元15年期企业债1080092付息,票面利率4.16%
葛洲坝集团4亿元七年期浮息中期票据(一年定存基准)1082134付息,基本利差1.75%
国电英力特能源化工集团10亿元五年期中期票据1082135付息,票面利率3.88%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家信息中心经济预测部周二发布报告认为,三季度物价涨幅可能创出今年季度峰
值,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%左右,高于二季度的5.7%.[ID:nCN1900799]
--中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条
件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元CNY=CFXS交易价波动幅度,并在人民币加速升值过
程中打破单边升值预期.[ID:nCN1900905]
--银监会有关负责人表示,从国内实践看,银监会长期坚持资本数量和质量并重的原则,国内
银行资本质量明显高于欧美银行,因此资本标准提高对国内银行影响很小.
--多数专家认为,目前政策可能进入稳健观察期.考虑到上半年货币政策连续收紧的效果已
经初步显现以及货币政策的滞後性,未来货币政策仍应保持稳健.
--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息
8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/曾菱; 审校 李宏薇/冉莹
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。