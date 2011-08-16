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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕早盘上涨,受谷歌收购案推动美国股市走高提振

路透东京8月16日电---日本股市日经指数周二早盘上涨,此前谷歌(GOOG.O)拟收购手机硬件制造商摩托罗拉移动(MMI.N)提振美国股市走高.

日经指数.N225升0.6%至9,140.21点.东证股价指数.TOPX亦扬升0.6%,报781.86点.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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