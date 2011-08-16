〔中国能源〕石油战略储备基地建设加速,明年底储备量达2.74亿桶--报载

路透上海8月16日电---中国证券报周二援引消息人士透露,此前已通过论证的第二批国家石油战略储备基地正在加速建设,八个基地将于2012年年底前建成注油,届时中国战略石油储备量将达2.74亿桶.

该消息人士指出,截至去年年底,战略石油贮备量已突破1.78亿桶,商业储备1.68亿桶.要求明年年底前,广东湛江、甘肃兰州、江苏金坛等八个基地全部建成注油.

受欧美债务危机影响,国际油价一路走低,同时,中国石油对外依存度达逾50%.

报导指出,目前,国内第一批石油储备基地已实现满储.第二批项目中,新疆鄯善原油储备库一期工程已于2008年年底成投产,成为二批首个注油项目.位于天津的国家原油战略储备基地项目也在加快建设.

据了解,该项目由中石化集团承建,首期建设库容320万立方米.同期,中石化将配套自建320万立方米原油商业储备库和200万立方米成品油商业储备库,总投资为100亿元人民币.

此外消息称,战略石油储备三期工程正在规划中.到2020年项目全部完成,中国储备总规模将达到100天左右的石油净进口量,国家石油储备能力提升到约8,500万吨,相当于90天的石油净进口量,这也是国际能源署(IEA)规定的战略石油储备能力"达标线".

一期战略石油储备和商业石油储备能力分别达到2,438万吨和2,301万吨,并初步形成36天消费量的储备能力.[ID:nCN1088906]