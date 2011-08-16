〔中国能源〕石油战略储备基地建设加速,明年底储备量达2.74亿桶--报载

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海8月16日电---中国证券报周二援引消息人士透露,此前已通过论证的第二批国家石油战略储备基地正在加速建设,八个基地将于2012年年底前建成注油,届时中国战略石油储备量将达2.74亿桶.
该消息人士指出,截至去年年底,战略石油贮备量已突破1.78亿桶,商业储备1.68亿桶.要求明年年底前,广东湛江、甘肃兰州、江苏金坛等八个基地全部建成注油.
受欧美债务危机影响,国际油价一路走低,同时,中国石油对外依存度达逾50%.
报导指出,目前,国内第一批石油储备基地已实现满储.第二批项目中,新疆鄯善原油储备库一期工程已于2008年年底成投产,成为二批首个注油项目.位于天津的国家原油战略储备基地项目也在加快建设.
据了解,该项目由中石化集团承建,首期建设库容320万立方米.同期,中石化将配套自建320万立方米原油商业储备库和200万立方米成品油商业储备库,总投资为100亿元人民币.
此外消息称,战略石油储备三期工程正在规划中.到2020年项目全部完成,中国储备总规模将达到100天左右的石油净进口量,国家石油储备能力提升到约8,500万吨,相当于90天的石油净进口量,这也是国际能源署(IEA)规定的战略石油储备能力"达标线".
一期战略石油储备和商业石油储备能力分别达到2,438万吨和2,301万吨,并初步形成36天消费量的储备能力.[ID:nCN1088906]
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
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