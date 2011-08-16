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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:40 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月16日-8月23日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月16日(二)

无重要经济事件预告.

8月17日(三)

无重要经济事件预告.

8月18日(四)

智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200)

8月19日(五)

无重要经济事件预告.

8月22日(一)

无重要经济事件预告.

8月23日(二)

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家

协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(至8月25日).印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁Subir Gokarn在会议首日发表演讲.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(料无利率声明)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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