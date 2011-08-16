《全球主要国家债券发行预告》--8月16日-8月23日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月16日(二)
伦敦--英国宣布8月23日标售的票息1.875%、2022年到期的通胀保值公债规模.
8月17日(三)
法兰克福--德国标售规模约70亿欧元、2013年9月13日到期的公债.
8月18日(四)
伦敦--英国标售规模45.0亿英镑,票息1.75%、2017年1月22日到期的公债,标售截止时间为0930.
华盛顿--美国财政部宣布两年、五年、七年期公债标售计画(1500).
华盛顿--美国财政部标售五年期通胀保值债券(TIPS)(1700).
8月19日(五)
主要国家暂无债券发行计划.
8月22日(一)
主要国家暂无债券发行计划.
8月23日(二)
伦敦--英国标售票息为1.875%、2022年到期的通胀保值公债.
罗马--意大利财政部公布将于8月26日标售的CTZ零息债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布将于8月29日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。