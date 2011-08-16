《热点透视》即便法国债信评级下调,欧洲救援基金仍可能发挥作用

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen/Neil Unmack; 编译 程琳

路透伦敦8月15日电---若法国主权债信评级被下调,欧元区救援基金就将遭受冲击.在规模即将扩大的欧洲金融稳定机构(EFSF)中,法国AAA级别债信评级可谓薄弱环节.不过,尽管降级会推升借款成本,也未必带来灾难性後果.

EFSF是由欧元区17个成员国提供担保.但该机构之所以得到评级机构的最高评级,还是仰仗其中六个拥有AAA评级的成员国.欧元区国家刚刚达成一项扩大EFSF放款能力的协议,将之由2,550亿欧元左右增至约4,500亿欧元.他们还承诺通过该机构向希腊和爱尔兰等受援助国家提供低息贷款.

法国将承担EFSF约1,580亿欧元的担保任务,相当于该机构AAA级别担保规模的35%.三大评级机构都在最近确认了法国评级.但是标准普尔调降美国评级後,许多投资者认为法国将成为下一个目标.

若法国真被降级,麻烦就将接踵而至.为维持EFSF的规模和评级,其馀五个AAA评级的国家就必须增加担保份额,反过来可能威胁到他们自身的评级.这个负担基本都会落到德国肩上,若没有法国,其提供的担保金额将增至3,250亿欧元左右,几乎相当于该国国内生产总值(GDP)的15%.鉴于德国公众对现有救援计划的强烈反对,指望该国进一步增资大概也是奢望.

另一个做法是允许EFSF评级被调降一个级距.如此一来EFSF规模就可以更大:目前AA评级国家对该救援基金的担保规模约为5,750亿欧元.即便不包括西班牙(评级为AA,但自身或需要一定形式的支援),其放贷能力仍能有4,800亿欧元左右.

诚然,评级降到AA就会提高EFSF融资成本.其评级为AAA的10年期债券较德债利差目前约为80个基点.瑞士信贷估算,若评级调降,该利差或将扩大最高100个基点.这会提高救援希腊、爱尔兰和葡萄牙的成本,令其债务更难受控.但这也许就是EFSF规模扩大的代价.

若法国评级遭调降,可能使整个欧元区陷入紧张之中,尤其是让规模超出新EFSF救援能力的意大利忧虑缠身.到那个时候,决策者或将需要考虑采取更激进的措施,例如发行欧元区共同债券等.但现在来看,EFSF仍是最佳适用方案.(完)