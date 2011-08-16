〔日本财政〕日本拟提高所得税和公司税,为灾後重建筹集资金--读卖新闻

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透东京8月16日电---日本读卖新闻周二报导,日本政府正考虑提高所得税和公司税,以偿付东北沿海地区地震灾後重建的费用.
读卖新闻未援引消息人士称,日本政府正酝酿拟定两份不同的所得税议案,其中一个议案是在未来10年提高所得税5%,第二个议案是建议未来五年加税10%.
报导提到,两个议案都将带来7万亿(兆)日圆(913亿美元)的财政收入.
报导并称,日本政府还考虑推迟实施在未来五年削减公司税收的计画,以提高税率并在此期间贡献约4万亿日圆收入.
日本政府上月批准一项灾後重建计画,称将透过发行新债、加税、削减开支和出售国家资产筹措资金.
日本政府称,除已经在两个紧急预算案中所核定的6万亿日圆外,还将花费13万亿日圆,以应对这个全球代价最大的自然灾害.但没有透露太多的融资细节.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。