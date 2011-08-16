〔日本财政〕日本拟提高所得税和公司税,为灾後重建筹集资金--读卖新闻

路透东京8月16日电---日本读卖新闻周二报导,日本政府正考虑提高所得税和公司税,以偿付东北沿海地区地震灾後重建的费用.

读卖新闻未援引消息人士称,日本政府正酝酿拟定两份不同的所得税议案,其中一个议案是在未来10年提高所得税5%,第二个议案是建议未来五年加税10%.

报导提到,两个议案都将带来7万亿(兆)日圆(913亿美元)的财政收入.

报导并称,日本政府还考虑推迟实施在未来五年削减公司税收的计画,以提高税率并在此期间贡献约4万亿日圆收入.

日本政府上月批准一项灾後重建计画,称将透过发行新债、加税、削减开支和出售国家资产筹措资金.

日本政府称,除已经在两个紧急预算案中所核定的6万亿日圆外,还将花费13万亿日圆,以应对这个全球代价最大的自然灾害.但没有透露太多的融资细节.(完)