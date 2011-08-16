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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元飙升幅度接近1%,因韩国股市大涨

路透首尔8月16日电---韩元兑美元KRW=周二早盘大涨约1%,扳回上两周部分跌幅,因韩国股市从全球市场暴跌中反弹.两周来韩元兑美元累积跌2.2%.

0029GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,068.90/9.30,此前曾一度走强至1,067.8韩元的一周高位.韩元开盘报1,075.0韩元,上周五国内则收于1,078.5.

韩国金融市场周一因公共假日休市.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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