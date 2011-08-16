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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:16 BJT

〔中国汽车〕天津一汽丰田周二起召回近3.4万辆花冠EX轿车--质检总局

路透北京8月16日电---中国国家质检总局通报称,天津一汽丰田汽车有限公司将自周二起召回部分花冠EX(COROLLA EX)轿车,涉及数量33,809辆,因发动机电脑壳体的静电保护不足,可能导致发动机无法启动甚至熄火.

质检总局在其网站发布通告称,此批召回车辆涉及2010年10月23日至2011年1月29日期间生产的部分花冠EX.天津一汽丰田将委托一汽丰田汽车销售有限公司处理检修事宜.

天津一汽丰田出资方包括中国第一汽车集团、天津一汽夏利汽车(000927.SZ)股份有限公司、丰田汽车(7203.T)和丰田汽车(中国)投资有限公司,中外股比为50%:50%.(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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