〔美股业绩〕安捷伦科技第三季获利优于分析师预期,受助于订单跳增

* 第三季经调整後的EPS为0.77美元,预估为0.73美元

* 第三季营收增长22%,高于预期

* 预计第四季经调整後的EPS在0.79-0.81美元

* 预计第四季营收在17.4-17.6亿美元,分析师预估为17.6亿美元

* 股价在美股盘後交易中下跌1.6%

路透8月15日电---电子测试设备制造商安捷伦科技(A.N)公布的季度获利超出市场预期,受助于订单跳增13%,但预计第四季获利将大幅低于分析师平均预估.

安捷伦预测,第四季经调整後的每股盈馀(EPS)料介于0.79-0.81美元,营收料为17.4亿至17.6亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师对安捷伦第四季不计特殊项目的EPS的预估均值为0.81美元,营收预估为17.6亿美元.

该公司在第三季录得净利3.30亿美元,或每股盈馀0.92美元,高于去年同期的2.05亿美元,或每股0.58美元.

不计特殊项目的EPS为0.77美元.营收增长22%至16.9亿美元.

分析师原本平均预估,安捷伦科技季度EPS为0.73美元,营收16.6亿美元.

安捷伦科技股价在美股盘後交易中下跌1.6%.周一在纽约证券交易所收报37.50美元.(完)