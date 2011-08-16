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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT作物合约小幅下跌,受美元反弹影响

路透悉尼8月16日电---美国玉米、大豆和小麦期货周二在亚洲早盘小幅下跌,市场正在权衡美元温和反弹与作物生长请看预计恶化的影响,不过美国作物种植带的作物状况已经稳定.

农产品期货价格昨日反弹,因投资者重拾对风险资产的信心扶助美国股市上涨,且美元走软刺激出口.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约Cc2下跌0.14%,报每蒲式耳7.19美元.

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