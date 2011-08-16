〔中国热股〕西南证券复牌後早盘大涨,稍早披露合并国都证券细节

路透北京8月16日电---中国西南证券股份有限公司(600369.SS)在近半年停牌之後,周二复牌後开盘上涨5.2%,并一度扩大涨幅至7.75%,稍早公司披露吸收合并国都证券的细节.

北京时间9点31分,西南证券报12.70元人民币,上涨7.41%,盘中曾摸高至12.79元.同时间,沪综指.SSEC下跌0.1%.

西南证券周二公告,拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券,此为国内首例上市券商同业并购重组案.[ID:nCN1901159]

公告显示,吸收合并新增发行股票价格为11.33元人民币/股,国都证券的评估值为112.80亿元,即国都证券每单位注册资本的评估价格为4.30元,在此基础上为参与换股的国都证券股东安排一定比例的风险溢价,但国都证券每单位注册资本最终作价不超过5元.