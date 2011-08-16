〔中国热股〕西南证券复牌後早盘大涨,稍早披露合并国都证券细节

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透北京8月16日电---中国西南证券股份有限公司(600369.SS)在近半年停牌之後,周二复牌後开盘上涨5.2%,并一度扩大涨幅至7.75%,稍早公司披露吸收合并国都证券的细节.
北京时间9点31分,西南证券报12.70元人民币,上涨7.41%,盘中曾摸高至12.79元.同时间,沪综指.SSEC下跌0.1%.
西南证券周二公告,拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券,此为国内首例上市券商同业并购重组案.[ID:nCN1901159]
公告显示,吸收合并新增发行股票价格为11.33元人民币/股,国都证券的评估值为112.80亿元,即国都证券每单位注册资本的评估价格为4.30元,在此基础上为参与换股的国都证券股东安排一定比例的风险溢价,但国都证券每单位注册资本最终作价不超过5元.
西南证券因筹划重大的重组事项,A股股票自3月1日起停牌,停牌前收报11.87元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。