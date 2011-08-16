《中国重要政经日程》--8月16日-11月4日

=============================近日重要政经日程==========================

8/18日(四)

--中国人民银行市场司副司长吴显亭和银监会完善小企业金融服务办公室副主任张小松10时接受中国政府网专访,就中小企业金融服务有关问题进行解读并回答网民提问.

8/20日(六)

*--中欧国际工商学院和《财经》杂志共同主办的"2011第五届中国银行家高峰论坛"于8月20日在北京举行.

8/26(五)

--第三届中国中小企业融资论坛在杭州举行.

8/28(日)

--2011(第七届)中国创投融资发展高层论坛在北京举行,至30日.

9/3(六)

--2011中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在成都举行,至5日.

9/6(二)

--中国钢铁工业协会等主办的中国国际不 钢大会在上海举行,至8日

9/8(四)

--上海决策者主办的中国国际风能项目发展论坛2011举行,至9日.

9/13(二)

--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.

9/14(三)

--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.

9/15(四)

--首届中国天津国际直升机博览会在天津举行,至18日.

9/21(三)

--上海决策者主办的车用燃料可持续发展峰会2011在北京召开,至23日.

9/22(四)

--上海决策者主办的第二届中国国际绿色电动汽车可持续发展峰会召开,至23日.

9/24(六)

--国家科技部和上海市政府主办的浦江创新论坛在上海举行,至25日.

9/26(一)

--第六届中国中部投资贸易博览会-中部发展金融论坛在山西太原举办,至27日.

9/27 (二)

--中国钢铁工业协会主办的第十一届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开,至29日

10/19(三)

--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.

10/20(四)

--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.

--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.

10/21(五)

--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.

10/29(六)

--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.

11/3(四)

--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)