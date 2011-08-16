《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日(I)

**上海证券报**

--国税总局发表声明称,此前有媒体报导的"对全年一次性奖金的计税方法进行修订"严重误导纳税人,国税总局从未发表任何修订年终奖计税方法的文件以及解读稿.

--中国染料工业协会发布了"十二五"(2011-2015)规划,重点推进以环保节约型和高性能型染料、有机颜料与助剂为代表的高品质、高附加值产品.

--国家发改委、商务部、财政部决定于8月22日投放第八批国家储备糖,数量20万吨,竞卖底价为4,000元人民币/吨(仓库提货价).

--记者从青海省政府获悉,今年这个省将有九座太阳能电站有望实现并网发电.

**人民日报**

--据海关统计,截至2011年6月30日,大陆进口享受ECFA关税优惠货物货值19.14亿美元,关税优惠3.53亿元人民币.

--今年黑龙江垦区粮食总产将突破400亿斤,其中水稻总产250亿斤,可向销区提供优质的东北粳稻230亿斤,有效缓解中国优质粳稻供应紧张的状况.

--广东省启动了首批战略性新兴产业核心技术攻关项目,为此今年该省安排了6亿元专项资金予以扶持.

--台湾一旅游团在吉林境内发生车祸,已致4名台湾游客死亡.

--云南省曲靖市政府新闻办证实,陆良化工实业有限公司还堆放有14.84万吨铬渣尚待处理.目前,当地正投入力量封堵污染源,厂方也正在清理、整治南盘江边堆积如山的废料铬渣.

**第一财经日报**

--从中石油集团了解到,中石油青海油田公司日前成立了第一支钾盐试采队,同时也正式启动青海油田地层水提钾项目,为中石油今後大规模开采钾盐做技术储备.

**21世纪经济报 道**

--徐工机械(000425.SZ)内部人士透露,公司已经向港交所提交申请,很快就要聆讯,9、10月份启动上市,应该没有问题.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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