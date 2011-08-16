《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日(I)

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
**上海证券报**
--国税总局发表声明称,此前有媒体报导的"对全年一次性奖金的计税方法进行修订"严重误导纳税人,国税总局从未发表任何修订年终奖计税方法的文件以及解读稿.
--中国染料工业协会发布了"十二五"(2011-2015)规划,重点推进以环保节约型和高性能型染料、有机颜料与助剂为代表的高品质、高附加值产品.
--国家发改委、商务部、财政部决定于8月22日投放第八批国家储备糖,数量20万吨,竞卖底价为4,000元人民币/吨(仓库提货价).
--记者从青海省政府获悉,今年这个省将有九座太阳能电站有望实现并网发电.
**人民日报**
--据海关统计,截至2011年6月30日,大陆进口享受ECFA关税优惠货物货值19.14亿美元,关税优惠3.53亿元人民币.
--今年黑龙江垦区粮食总产将突破400亿斤,其中水稻总产250亿斤,可向销区提供优质的东北粳稻230亿斤,有效缓解中国优质粳稻供应紧张的状况.
--广东省启动了首批战略性新兴产业核心技术攻关项目,为此今年该省安排了6亿元专项资金予以扶持.
--台湾一旅游团在吉林境内发生车祸,已致4名台湾游客死亡.
--云南省曲靖市政府新闻办证实,陆良化工实业有限公司还堆放有14.84万吨铬渣尚待处理.目前,当地正投入力量封堵污染源,厂方也正在清理、整治南盘江边堆积如山的废料铬渣.
**第一财经日报**
--从中石油集团了解到,中石油青海油田公司日前成立了第一支钾盐试采队,同时也正式启动青海油田地层水提钾项目,为中石油今後大规模开采钾盐做技术储备.
**21世纪经济报 道**
--徐工机械(000425.SZ)内部人士透露,公司已经向港交所提交申请,很快就要聆讯,9、10月份启动上市,应该没有问题.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。