《中国股市盘前看点》--8月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区第二季GDP初值

--美国7月房屋开工/建筑许可年率

--美国7月进口/出口物价

**宏观经济及政策面**

--国家信息中心报告认为,三季度物价涨幅可能创出今年季度峰值,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%左右,高于二季度的5.7%.[ID:nCN1900879]

--中国证券报社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元CNY=CFXS交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.[ID:nCN1900905]

--国家发改委称,将采取10大政策措施鼓励和引导民营企业进入战略新兴产业,战略性新兴产业扶持资金等公共资源要对民营企业同等对待.[ID:nCN1900881]

--中国新三板扩容方案渐露芳容.中国证券报援引消息人士透露,该方案修订後,梳理了与国内已有的股权交易市场间的关系,并进一步完善转板机制,近期将再度上报.[ID:nCN1900949]

**重点行业和公司**

--中证报援引光大银行(601818.SS)相关人士透露,虽然H股IPO各项工作已准备就绪,但考虑到近期市场波动,决定将发行时间表顺延.

--西南证券(600369.SS)公告,披露吸收合并国都证券的细节,这将是券商综合治理结束之後,券商行业第一例吸收合并案,也是国内首例上市券商同业并购案.

--浦发银行(600000.SS)发布中报,上半年实现营业收入318.65亿元人民币,同比增长40.06%;净利润128.80亿元,增长41.83%,基本每股收益0.69元.

--三一重工(600031.SS)中报显示,上半年实现营业收入303.63亿元,同比增长79.18%,净利润59.39亿元,同比增长106.57%.

**海外动向**

--美国股市周一连续第三日收涨,因投资者将谷歌出价收购摩托罗拉移动视为在数周大跌後回场的信号.道琼工业指数收涨213.88点,或1.9%,报11,482.90.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在2,600-2,675点区间窄幅震荡.(完)