〔全球经济〕世行行长称人民币升值对全球经济将有积极作用

路透堪培拉8月16日电---世界银行行长佐利克周二在澳洲对记者表示,中国人民币汇率升值会起到积极作用,可以帮助全球经济恢复稳定,并帮助中国解决通胀压力.

佐利克还表示,认为国际货币基金组织(IMF)在欧债危机中能够扮演重要角色,并称到了推动自由贸易议程的时刻.(完)