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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:58 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元持稳,在德法领导人峰会前或测试1.4480水平

* 欧元逼近约1.4470/80美元的趋势线阻力位

* 避险情绪减缓料支撑欧元/美元

* 关注法国-德国领导人会晤,欧元共同债券

路透新加坡8月16日电---欧元兑美元周二基本持稳,略低于三周高位,并受到法国-德国领导人峰会预期的支撑,该峰会料将在发行欧元区共同债券以协助化解欧洲主权债务危机方面取得进展.

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