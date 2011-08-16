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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:55 BJT

〔国际油市〕油价滑向87美元,因美元回升和经济数据疲弱

* 分析师预期美国原油库存降低

路透新加坡8月16日电---美国原油周二滑向每桶87美元,因美元回升和美国疲弱的经济数据,抵消了市场对欧洲债务危机解决的希望.

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1下滑0.58美元至每桶87.30美元,周一上涨2.50美元.

布兰特原油LCOc1跌0.51美元至每桶109.40美元,上日结算价涨近2美元.

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