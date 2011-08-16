《市场热谈》银行人士担心市场震荡对下半年并购活动构成重大风险

* 市场震荡料对今年下半年并购活动构成风险

* 仍将看到现金充裕的企业进行战略性收购

* 如果市场平息,并购活动料在美国劳动节後大幅增多

路透纽约8月15日电---从事并购交易的专业人士对市场大幅波动及其对今年下半年并购活动的影响感到忧虑,周一公布的一系列交易并未让他们感到慰籍.

谷歌出人意料地准备以125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility Holdings)(MMI.N),成为该公司史上最大收购案.

其他交易包括Time Warner CableTWC.N以30亿美元收购凯雷投资集团(Carlyle Group)CYL.UL旗下的有线网络运营商Insight Communications.Cargill[CARG.UL]以15亿欧元(21亿美元)从私募股权机构Permira手中收购动物饲料生产商Provimi.此外还有TransoceanRIGN.VX出价14.3亿美元收购Aker Drilling ASAAKD.OL.