《市场热谈》银行人士担心市场震荡对下半年并购活动构成重大风险

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 市场震荡料对今年下半年并购活动构成风险
* 仍将看到现金充裕的企业进行战略性收购
* 如果市场平息,并购活动料在美国劳动节後大幅增多
路透纽约8月15日电---从事并购交易的专业人士对市场大幅波动及其对今年下半年并购活动的影响感到忧虑,周一公布的一系列交易并未让他们感到慰籍.
谷歌出人意料地准备以125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility Holdings)(MMI.N),成为该公司史上最大收购案.
其他交易包括Time Warner CableTWC.N以30亿美元收购凯雷投资集团(Carlyle Group)CYL.UL旗下的有线网络运营商Insight Communications.Cargill[CARG.UL]以15亿欧元(21亿美元)从私募股权机构Permira手中收购动物饲料生产商Provimi.此外还有TransoceanRIGN.VX出价14.3亿美元收购Aker Drilling ASAAKD.OL.
这些并购交易提振股票市场,也给了银行业人士和律师一些并购交易不会被上周市场动荡打断的乐观信心,不过他们表示,市场震荡仍是促成并购交易的一个重大风险.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国