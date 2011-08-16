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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:11 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增加近18%,兴业银行交易活跃

路透北京8月16日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

133,529万元人民币,较上交易日增加17.5%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还额

达7,929万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,990,016 75,318 13,861

深圳证券交易所 1,270,629 58,211 15,096(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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