〔中国能源〕原油对外依存度上半年为54.8%,仍低于美国--发改委

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海8月16日电---针对"中国原油对外依存度已高于美国"的报导,中国国家发展和改革委员会表示,上半年中国原油对外依存度54.8%,较去年上升1个百分点,但仍低于美国同期水平.
按美国能源部能源信息署(EIA)1-5月份数据计算,美国原油对外依存度61%.
中国工业和信息化部8月初公布数据则显示,中国原油对外依存度已达55.2%,超越美国的53.5%.
发改委网站周一发布的7月份成品油产销数据显示,今年前七个月,原油生产稳定增长,生产原油11,889万吨,增长3.2%;原油进口不断扩大,进口原油14,663万吨,增长8.4%.
此外,原油加工量持续增加,1-7月,原油加工量23,740万吨,增长5.8%;成品油产量14,361万吨,增长6.1%.成品油消费保持较高水平,同期成品油表观消费13,929万吨,同比增长6.8%.
参看相关细节,请点选国家发展和改革委员会网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。