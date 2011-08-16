《外汇动态》进口商料在东京定盘时买入美元/日圆

0053GMT---美元/日圆JPY=可能涨向日内高位76.89日圆,因进口商料在0100GMT左右东京本地定盘时买入.

一个月美元/日圆隐含波动率JPY1MO=从上周触及的五个月高位回落,目前跌至10.83%,此前有迹象显示美国对冲基金降低期权持仓.

有消息称,美国对冲基金卖出行权价在78日圆以上的看涨期权,因日本政府不愿干预汇市.

在此同时,他们还对挂在75日圆的看跌期权进行对冲,因美元持于纪录低位76.25日圆上方;东京交易商表示,如果跌破该水平,则下跌速度可能加快.

美元/日圆大体持平,纽约尾盘报76.80日圆.(完)

--编译 李富强;审校 龚芳

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