《外汇动态》进口商料在东京定盘时买入美元/日圆

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
0053GMT---美元/日圆JPY=可能涨向日内高位76.89日圆,因进口商料在0100GMT左右东京本地定盘时买入.
一个月美元/日圆隐含波动率JPY1MO=从上周触及的五个月高位回落,目前跌至10.83%,此前有迹象显示美国对冲基金降低期权持仓.
有消息称,美国对冲基金卖出行权价在78日圆以上的看涨期权,因日本政府不愿干预汇市.
在此同时,他们还对挂在75日圆的看跌期权进行对冲,因美元持于纪录低位76.25日圆上方;东京交易商表示,如果跌破该水平,则下跌速度可能加快.
美元/日圆大体持平,纽约尾盘报76.80日圆.(完)
--编译 李富强;审校 龚芳
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中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。