〔中国农业〕第八批20万吨国储糖下周一投放,竞卖底价4,000元/吨--发改委

路透北京8月16日电---为稳定节节攀升的食糖价格,中国国家发展和改革委员会称,将于8月22日(下周一)投放第八批国家储备糖,数量为20万吨,竞卖底价为4,000元人民币/吨.

刊登在发改委网站上的公告称,国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨.

中国上一次投放国家储备糖是在8月5日,数量亦为20万吨,竞卖底价为4,000元/吨.

中国最近几个月加速进口食糖以补充库存,并平抑国内高涨的糖价.今年上半年,中国已经进口食糖520,472吨,同比增长27.4%.

郑州商品交易所白糖期货主力合约CSRF2周一收盘至每吨7,404元,较年初上涨逾9%;盘中并再创纪录新高至每吨7,534元,这一价格较5月初的年内低点则已经上涨逾23%.

国际糖业协会此前称,在2011年榨季(从2011年9月-2012年9月),国际食糖市场供应过剩可能将达到400万吨,高于此前预计的超过300万吨,但亚洲的需求旺盛,可能将抵消部分过剩供应.[ID:nL3E7JF023]

国际糖业协会执行董事Peter Baron周一还表示,"预计中国今年将进口更多糖,或将首次超过WTO的进口配额190万吨.如果中国进口食糖量超过2010/2011年度,我们也不会觉得惊讶."[ID:nL3E7JF03G](完)

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