〔中国农业〕第八批20万吨国储糖下周一投放,竞卖底价4,000元/吨--发改委

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透北京8月16日电---为稳定节节攀升的食糖价格,中国国家发展和改革委员会称,将于8月22日(下周一)投放第八批国家储备糖,数量为20万吨,竞卖底价为4,000元人民币/吨.
刊登在发改委网站上的公告称,国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨.
中国上一次投放国家储备糖是在8月5日,数量亦为20万吨,竞卖底价为4,000元/吨.
中国最近几个月加速进口食糖以补充库存,并平抑国内高涨的糖价.今年上半年,中国已经进口食糖520,472吨,同比增长27.4%.
郑州商品交易所白糖期货主力合约CSRF2周一收盘至每吨7,404元,较年初上涨逾9%;盘中并再创纪录新高至每吨7,534元,这一价格较5月初的年内低点则已经上涨逾23%.
国际糖业协会此前称,在2011年榨季(从2011年9月-2012年9月),国际食糖市场供应过剩可能将达到400万吨,高于此前预计的超过300万吨,但亚洲的需求旺盛,可能将抵消部分过剩供应.[ID:nL3E7JF023]
国际糖业协会执行董事Peter Baron周一还表示,"预计中国今年将进口更多糖,或将首次超过WTO的进口配额190万吨.如果中国进口食糖量超过2010/2011年度,我们也不会觉得惊讶."[ID:nL3E7JF03G](完)
更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。