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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:27 BJT

〔中股业绩〕浦发银行上半年净利128.8亿元,同比增长42%

路透上海8月16日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周二发布中报显示,上半年实现净利128.8亿元人民币,同比增长41.83%.

上半年该行实现营业收入318.7亿元,同比增长40.06%;每股收益0.690元.

中报显示,上半年末该行资本充足率为11.50%,核心资本充足率为9.16%,较去年末下降0.52个和0.21个百分点;不良贷款比例为0.42%,较去年末略降0.09个百分点.

浦发银行周一收报9.37元,过去一个月累计下跌7%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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