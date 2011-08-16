版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:08 BJT

〔标题新闻〕港股周二料开高,石油类股和银行类股或领涨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7JG02P]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐