世行称全球粮食价格接近三年高位

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月15日电(记者 Lucia Mutikani)---世界银行周一表示，7月全球粮食价格接近三年高位，且库存较低，这令世界贫困人口面临更大压力。

世行粮食价格指数7月同比上升33%，接近2008年创下的高位，玉米和糖价大幅上涨。

世行行长佐利克称：“粮食价格居高不下，且库存水平低，这意味着我们还处于危险区域，最脆弱的人群将最难以应对这样的局面。”

粮食和能源价格高企，助燃全球通胀压力，而发展中国家问题更为突出。

尽管多数发达国家粮食价格压力缓解，但全球经济面不确定性、以及中东和北非的政治局势，意味着油价可能保持动荡，因此通胀压力仍不容忽视。

世行称，由于美国和欧洲小麦丰收，且阿根廷和巴西玉米单产上升，4月以来粮食供应情况有所改善，但全球粮食库存水平仍低得让人忧心。

7月玉米价格同比暴涨84%，糖价亦升62%。(完)