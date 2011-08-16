〔中国个股〕西南证券拟通过增发吸收合并国都证券,为首例上市券商并购

路透上海8月16日电---中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周二公告,拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券,此为国内首例上市券商同业并购重组案.

西南证券因筹划重大的重组事项,A股股票自3月1日起停牌,停牌前收报11.87元.其A股股票将自今日起复牌.

公告显示,吸收合并新增发行股票价格为11.33元人民币/股,国都证券的评估值为112.80亿元,即国都证券每单位注册资本的评估价格为4.30元,在此基础上为参与换股的国都证券股东安排一定比例的风险溢价,但国都证券每单位注册资本最终作价不超过5元.

西南证券董事长翁振杰表示,完成吸收合并後,模拟测算"新西南证券"净资产近200亿元,行业排名将攀升至5-8位,营业部数量接近行业20位水平.另外,通过全盘吸收国都证券业务牌照,西南证券也将补齐其"全牌照金融超市战略"的最後一块版图--IB业务牌照和期货公司.

证券公司IB业务是指证券公司接受期货经纪商的委托,为期货经纪商介绍客户的业务.

此次并购交易,西南证券为吸收合并方,国都证券为被吸收合并方.吸收合并完成後,西南证券为存续公司;国都证券注销法人主体资格,其全部资产、负债、业务、人员将并入西南证券.

根据方案,对于国都证券有异议股东,由西南证券或其指定的第三方以不低于评估报告确定的相应股权价值收购其所持有的国都证券股权,如由西南证券作为收购方,则所收购的国都证券股权将注销,不参与折换西南证券股票.

吸收合并完成後,双方还将对主要业务进行整合.

中国证券报同日的报导指出,此次吸收合并对双方来说是双赢的,对西南证券而言,借助资本杠杆平台和资本通路优势实施并购重组无疑是迅速提升公司整体实力和资本价值最大化的一条捷径;对国都证券而言,通过低成本的"借壳上市"实现了公司资产和股权的增值回报,同时增强了资产的流动性.

早在今年3月份,西南证券就曾公告称,正与国都证券正洽商重组的预期,并已签署签署重大重组意向书,其股票则一直停牌至今.[ID:nCN1650345]

西南证券总部所在地--重庆市对西南证券寄予厚望,希望成为当地的金融控股平台.重庆市市长黄奇帆去年曾表示希望西南证券三年内市值要力争突破1,000亿元.

西南证券注册资本23.23亿元.在全国18个城市设有37家证券经营机构,主要集中在重庆等西南地区.而国都证券是在中诚信托和北京国际信托原有证券业务整合基础上成立的综合性证券公司,注册地北京,注册资本26.23亿元,2009年底净资产60.32亿元.目前拥有23个营业网点,主要在北京和上海等沿海地区.(完)

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