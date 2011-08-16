《情景推测》瑞郎料下挫,因市场愈发怀疑瑞士央行将进一步阻升本币

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透伦敦8月15日电---瑞郎兑欧元和兑美元从历史高位滑落,因市场愈加揣测瑞士央行或采取更严厉举措遏制瑞郎升势.
瑞士报纸SonntagsZeitung周日报导,瑞士央行拟设定欧元/瑞郎汇率下限,将采取包括干预在内的所有手段钉住该水准,以阻遏瑞郎汇价飙升.[ID:nCT0392002]
瑞士央行已将利率调低至接近零水准,并向瑞士银行体系挹注流动性,令货币市场利率转为负值.同时,有关瑞郎存款或被当局施以惩罚性利率的臆测升温.
这令瑞郎兑欧元和兑美元从历史高位下滑.欧元兑瑞郎EURCHF=R周一升1%至1.1315瑞郎,脱离上周触及的历史低位1.0075;而美元兑瑞郎CHF=劲升2%至0.7922瑞郎,远离8月9日所及历史低位0.7067.
以下是对瑞士央行可能采取的措施,及对瑞郎可能造成的影响的几种推测:
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国