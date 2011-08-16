《情景推测》瑞郎料下挫,因市场愈发怀疑瑞士央行将进一步阻升本币

路透伦敦8月15日电---瑞郎兑欧元和兑美元从历史高位滑落,因市场愈加揣测瑞士央行或采取更严厉举措遏制瑞郎升势.

瑞士报纸SonntagsZeitung周日报导,瑞士央行拟设定欧元/瑞郎汇率下限,将采取包括干预在内的所有手段钉住该水准,以阻遏瑞郎汇价飙升.[ID:nCT0392002]

瑞士央行已将利率调低至接近零水准,并向瑞士银行体系挹注流动性,令货币市场利率转为负值.同时,有关瑞郎存款或被当局施以惩罚性利率的臆测升温.

这令瑞郎兑欧元和兑美元从历史高位下滑.欧元兑瑞郎EURCHF=R周一升1%至1.1315瑞郎,脱离上周触及的历史低位1.0075;而美元兑瑞郎CHF=劲升2%至0.7922瑞郎,远离8月9日所及历史低位0.7067.