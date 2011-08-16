〔离岸人民币〕阳光能源拟发行三年期人民币债券,规模3亿元--IFR

路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，太阳能硅晶圆生产商--阳光能源(0757.HK)(9157.TW)正在推进人民币计价的Reg S债券发行。这是该公司首次发行离岸人民币债券。据称计划发行3亿元人民币（4,700万美元）三年期债券。

该公司已开始与投资者见面。若市况允许，最早可能本周末定价。永丰证券担任簿记管理人。

今年4月，该公司曾首次募集7,500万美元三年期贷款。法国巴黎银行(BNPP.PA)和台湾工业银行担任主办行和簿记管理人，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）加码250个基点，含全部费用在内的价码接近300个基点。(完)

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