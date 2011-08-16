〔离岸人民币〕阳光能源拟发行三年期人民币债券,规模3亿元--IFR

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，太阳能硅晶圆生产商--阳光能源(0757.HK)(9157.TW)正在推进人民币计价的Reg S债券发行。这是该公司首次发行离岸人民币债券。据称计划发行3亿元人民币（4,700万美元）三年期债券。
该公司已开始与投资者见面。若市况允许，最早可能本周末定价。永丰证券担任簿记管理人。
今年4月，该公司曾首次募集7,500万美元三年期贷款。法国巴黎银行(BNPP.PA)和台湾工业银行担任主办行和簿记管理人，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）加码250个基点，含全部费用在内的价码接近300个基点。(完)
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--整理 乔艳红;审校 丁淑琴
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。